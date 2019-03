Loire-Forez : la collecte des déchets évolue pour plus d'écologie et plus d'économies

Saint-Just-Saint-Rambert, France

Les habitudes vont devoir changer dans Loire-Forez : depuis le 1er février, dans la plupart des communes de la communauté d'agglomération, les poubelles sont désormais ramassées tous les 15 jours. Au lieu d'une fois par semaine jusqu'à présent. Avec un intérêt écologique mais également financier.

Pour le président de la communauté d’agglomération de Loire-Forez, Alain Berthéas, "le côté économique c'est faire en sorte que les camions viennent pour lever vraiment des bacs qui sont pleins et pas des bacs à moitié vides. Parce que dans ce cas-là on circule et on transporte de l'air". Le nouveau système permettra d'économiser 8 000 km de trajet de camion poubelle tous les mois.

Alain Berthéas, Président de Loire-Forez Copier

Mais l'objectif est également écologique, avec l'idée de pousser les habitants à réduire leurs déchets, à composter et à mieux trier. "Il y a une vraie prise de conscience collective : réduction des déchets doit nous permettre d'être un peu plus respectueux de l'environnement et doit aussi avoir un retentissement sur les coûts enlèvement et de traitement des ordures ménagères".

Dans une poubelle grise, beaucoup de déchets peuvent être triés. Selon les comptes de Loire-Forez, en moyenne par foyer, on trouve : 38% de bio-déchets qui pourraient être recyclés, 24% de déchets non triables, 15% de déchets recyclables dans la poubelle jaune, 14% de lingettes, couches, mouchoirs, 4% de textile maroquinerie à recycler dans une borne textile, 4% de verre et 1% de gravats et déchets dangereux à amener en déchetterie.

Pour aider à les habitants face à ces changements, des permanences sont organisées sur les marchés. Ce sera le cas dimanche prochain à Saint-Bonnet-le-Château.

Reportage sur le marché de Saint-Just-Saint-Rambert Copier

Des réunions publiques sont prévues également pour informer sur le compostage : mercredi 20 mars à 10h à la communauté agglomération à Montbrison. Mardi 26 mars à 18h Salle Mille Club de Saint-Etienne-le-Molard ou le 4 avril à la salle des fêtes de Boisset-les-Montrond à 18h. Avec la possibilité d'acheter des bacs à compost à prix réduits auprès de la communauté d'agglo.