Glyphosate : Laurent Pinatel attaque le "baratin" d'Emmanuel Macron

La colère de Laurent Pinatel sur la question du glyphosate. L'éleveur de St-Genest-Lerpt, était reçu à l'Elysée lundi comme les autres syndicats agricoles. Il a pu dire au chef de l’État qu'il ne comprenait pas son recul sur le glyphosate, cet herbicide très contesté, qui devait être interdit en 2021 et qui finalement sera soumis à des dérogations. Laurent Pinatel estime qu'Emmanuel Macron est déconnecté de ce qui se passe dans les fermes.

On promet qu'on va sortir du glyphosate. On fait croire aux paysans qu'on va arrêter de les intoxiquer avec ça. On ne le met pas dans la loi parceque la parole du président est supposée valoir plus que la loi. Et à la sortie on recule encore. Au point où ils en sont dans la durée de leur mandat, soit ils continuent leur discours qui enfume tout le monde, soit ils se mettent au boulot. Quand on a dit au Président qu'il était en train de nous baratiner sur le glyphosate il n'a pas trop apprécié.