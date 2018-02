Un avis favorable obtenu à la majorité des votes 8 pour, 4 abstentions et 4 votes contre

Roche-la-Molière, France

Parmi les votes pour, on note ceux des services de l'état, de la chambre de commerce et plus surprenant la Chambre d'agriculture.

L'avis rendu cet après midi n'est que consultatif, il sera transmis au préfet de la Loire qui devra décider si oui ou non il autorise la décharge gérée par SUEZ à augmenter sa capacité de stockage et ce jusqu en 2051

Des habitants remontés contre le projet © Radio France - Yves Renaud

Samedi près de 500 personnes étaient venues exprimer leur désaccord avec le projet devant la mairie de Roche la Molière.