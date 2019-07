Loire : le rush chez les carrossiers après les averses de grêle du week-end

Feurs, France

A l'accueil de la carrosserie Chevalier Interparebrise à Feurs , le téléphone n'arrête pas de sonner. Pas de répit pour Christine, la secrétaire, en trois heures à peine lundi matin, déjà une bonne trentaine de clients s'est manifestée. "On reçoit des coups de fil sans arrêt. Les deux lignes téléphoniques sont tout le temps occupées. Les clients appellent surtout pour faire changer leur pare-brise, d'autant plus qu'ils partent en vacances, donc ils ont envie que les réparations soient faites rapidement", explique-t-elle.

Certaines voitures que va réparer Gilles Chevalier, carrossier à Feurs, présente plusieurs dizaines d'impacts, rien que sur le pare-brise. © Radio France - Olivia Chandioux

Il faut dire que pour certaines voitures que la dépanneuse a déjà apporté, les dégâts sont impressionnants. Chaque pare-brise à changer représente deux heures de travail pour Gilles Chevalier, le carrossier. "Pour le moment, on a déjà du mal à avoir les assureurs et les experts, on demande aux clients de bien faire leurs déclarations en ligne, et ensuite, nous nous occupons du plus urgent : le pare-brise, pour remettre un minimum la voiture en état, qu'elle soit opérationnelle. Réparer la carrosserie et les bosses, cela viendra plus tard."

Pour réparer la carrosserie de certaines des voitures qui ont essuyé la grêle, il faudra pratiquement deux semaines de réparations. Une aubaine pour les "débosseleurs sans peinture". Ces artisans sillonnent la France au gré des orages et proposent leurs services à des garagistes, des concessionnaires. Une main d'oeuvre indispensable après la grêle. Comme l'explique Sylvain Massardier, responsable territorial Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil National des Professions de l'Automobile : "Il y a quand même des réparations de carrosserie qui ne peuvent pas attendre, je pense notamment aux adhérents du CNPA qui ont des véhicules d'occasion à vendre. Ils ont donc besoin de les faire réparer de manière rapide, pour qu'ils soient présentables à la vente."

Lors du dernier orage, il y a quinze jours, 25.000 véhicules ont été endommagés en Auvergne-Rhône-Alpes. © Radio France - Olivia Chandioux

