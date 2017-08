Loire : les campeurs sereins face aux orages

Malgré les blessures qu'à causées la foudre aux adolescents d'un camping de la Vienne, les campeurs Ligériens ne s'alarment pas lorsque l'orage gronde comme ce mardi à Aurec-Sur-Loire.

Les orages sont présents et éclatent dans le ciel Ligérien en ce début de semaine. Il y a dix jours, c'est dans la Vienne, à Lathus, qu'un groupe de 9 adolescents a été foudroyé avec des blessures graves pour l'un d'entre eux. Au camping d'Aurec-Sur Loire, les vacanciers ont appris à vivre avec ce risque.

Évelyne est une stéphanoise habituée des temps orageux sous la tente : "on se met dans la toile, on est à l'abri, c'est étanche et voilà. Cela fait partie du jeu, on range tout, s'il y a des choses qui craignent et qui attirent la foudre, on met dans la voiture. Mais si on fait de la parano, on rentre chez soi, si c'est pour avoir peur, autant rester à la maison"

En revanche, ce couple de suédois prenant ses quartiers sous un ciel noir se méfie de l'orage : "oh non, ne m'en parlez pas... La dernière fois, on a fait du camping au Danemark et il y avait de gros orages... ce n'est pas génial, la tente fait du bruit, mais bon, je n'ai pas vraiment peur. Quand il commence à y avoir des éclairs, on rentre dans la voiture." Une règle d'or que confirme François, un campeur breton : "s'il y a de trop gros orages et de la foudre, on se protège dans la voiture et puis voilà". Lui qui ne veut pas céder à la panique après ce qui s'est passé dans la Vienne : "C'est comme les attentats, sinon on ne sortirait plus, on ferait plus rien, il faut savoir aller de l'avant."