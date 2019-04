Loire : les habitants de Faverange contre l'installation d'une antenne téléphonique en forme d'arbre en plastique

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

Une antenne relais téléphonique un peu particulière fait débat à Faverange à Saint-Victor-sur-Loire. Des habitants de ce petit hameau ont lancé une pétition ce jeudi contre l'installation d'une antenne téléphonique de Bouygues Télécom. Pour le moment une centaine de signatures ont été recueillies.

Un grand arbre en plastique

Après une première proposition refusée par la ville de Saint-Etienne, Bouygues Télécom a adapter son antenne. Elle ressemblera à un grand arbre en plastique, cette fois accepté par la charte de l'urbanisme.

Pour les habitants qui s'opposent à son installation, il y a trois problèmes majeurs :

Une pollution visuelle : "c'est énorme,c'est quasiment un immeuble alors qu'on est dans un écrin de verdure, ça n'a pas sa place" dénonce Sophie.

Un danger sanitaire : "des études montrent qu'il y a des problème médicaux, cognitifs, les enfants ont des cerveaux qui ne sont pas mûrs, il faut les préserver !" détaille Luna.

Aucun besoin en couverture internet : "On n'est pas en zone blanche, on est en couverture 4G, si les gens n'ont pas de réseau alors ils doivent changer d'opérateur, on a tous du réseau ici !"ajoute Luna.

Un terrain privé

La mairie de Saint-Etienne doit désormais valider le permis de construire et elle ne compte pas poser de veto. Cyril Mekdjian adjoint au maire de Saint-Etienne : "c'est un contrat privé entre un individu et un opérateur. A partir du moment où la charte d'urbanisme est respectée, on n'a aucun moyen de dire ou pas si cette antenne peut se mettre en place."

Pour la ville, certains habitants n'ont pas accès à internet et l'Etat oblige Bouygues Télécom assurer un maximum la couverture internet du territoire.