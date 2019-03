Loire : les lycées n'attendent pas le ministre de l'Education pour lutter pour le climat

Loire, France

Le ministère de l’Éducation nationale souhaite que des débats soient organisés dans tous les lycées de France, ce vendredi de 16h à 18h. L'annonce a été faite de manière assez maladroite, puisqu'elle date seulement de lundi.

"Le Ministère se moque des jeunes" (Alex, lycéen)

Une proposition pas vraiment au goût des lycéens, qui parlent de récupération et qui s’organisent de leur côté pour dire stop aux ravages écologiques. Alex rappelle que "les autres mouvements lycéens n'ont pas été considérés par le Ministère. Il allait jusqu'à dire que les manifestations étaient inutiles et que les lycéens n'avaient rien à y faire et à rester en cours. Là, l'engouement est plus grand. Les jeunes se mobilisent massivement et sont sensibles à ces questions. Alors tout de suite, le Ministère s'y intéresse. C'est se moquer du monde, c'est se moquer des jeunes".

Un rassemblement de tous les lycéens stéphanois est prévu ce vendredi à midi devant l’hôtel de ville de Saint-Étienne.

"Je ne vais pas annuler le bac blanc, pour un débat subitement !" (G. Heinz, proviseur)

Du coté des administrations, pas sûr que la consigne soit vraiment respectée dans la Loire, selon Gérard Heinz, secrétaire académique du SNPDEN-UNSA (Syndicat national des personnels de l'Education nationale). En tout cas, il n'y aura pas de débat ce vendredi après-midi dans le lycée où il est proviseur, le lycée des Horizons à Chazelles-sur-Lyon (730 élèves) : "Nous ne sommes pas opposés à travailler la thématique du climat. Au contraire. D'ailleurs nous n'avons pas attendu la décision du Ministère pour le faire. Mais on ne peut pas imposer aux établissements scolaires, 4 jours avant, de modifier l'agenda et les contraintes des établissements. D'autant que cette semaine nous avons le bac blanc. Je ne vais pas annuler les épreuves pour subitement mettre en place un débat".

Pour les lycéens de Chazelles-sur-Lyon qui souhaitent malgré tout débattre, le proviseur du lycée des Horizons met à disposition une salle de l'établissement en matinée.

"Associer les enfants pour le devenir de notre planète" (J.Vecten, directeur d'école)

Enfin, la sensibilisation à la lutte pour le climat débute plus jeune encore qu'au lycée. La preuve à l'école Saint-Exupéry de Rive-de-Gier, dans le quartier du Grand-Pont. Des ateliers (jardinage, nettoyage du quartier etc.) sont prévus toute la journée par Jérôme Vecten, le directeur de l'école : "Cela nous paraissait important d'associer les enfants qui font partie des jeunes de demain. Proposer des ateliers sur le climat et travailler sur la question du réchauffement climatique et sur des gestes quotidiens pour le devenir de notre planète".

L'école élémentaire Saint-Exupéry à Rive-de-Gier espère obtenir prochainement le label école en démarche globale de développement durable (E3D) pour toutes ses actions autour de la protection de l'environnement (tri, recyclage etc.)