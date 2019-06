Loire : pas plus de 900 baigneurs par jour au plan d’eau de Lorette

Lorette, France

Il est 11 heures, les grilles ne sont pas encore ouvertes, mais déjà une cinquantaine de baigneurs attendent comme Sonia et ses enfants, elle vient de la Talaudière : "J’en ai cinq. On doit se lever hyper tôt pour être les premiers. C’est le seul lieu ouvert. Il n’y a rien autour pour se baigner."

Le plan d'eau de Lorette dans la Loire ne peut pas accueillir plus de 900 baigneurs par jour. © Radio France - Victor Vasseur

Sur ce site de Lorette, 900 baigneurs peuvent entrer, pas un plus. "On est venu de bonne heure pour pouvoir entrer. J’avais téléphoné, on m’a prévenu" raconte Carole.

Des baigneurs recalés après 14 heures

Depuis le début de la canicule, il y a une affluence record sur le plan d’eau de Lorette. Mais tout le monde ne peut pas entrer regrette Eliane Legros, la première adjointe à la mairie de Lorette et responsable du site : "L’eau que l’on prend dans la rivière est filtrée et ensuite, elle va dans le bassin. Si on dépasse les 900 baigneurs, au bout de deux ou trois jours, on fermera, l’eau ne sera plus potable."

Si la fréquentation est dépassée, les plantes n’auront pas le temps de tout absorber. En deux ou trois heures, le site affiche complet. Ce jeudi par exemple, il a fermé à 14 heures au lieu de 18 heures.

Eliane Legros, la première adjointe mairie de Lorette et responsable du site. © Radio France - Victor Vasseur

"Il y a beaucoup de monde qui arrivent une fois que l’on est fermé" se désole Eliane Legros, qui conseille de venir le plus tôt possible.

