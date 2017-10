Loire: une récolte de pommes historiquement mauvaise cette année

La récolte de pommes est historiquement faible en volume et en qualité visuelle cette année, la faute au gel et à la grêle. Les producteurs du Pilat sollicite de l'aide et ont demandé la reconnaissance en calamité agricole.

La récolte de pommes se termine vers la mi-novembre maisd la coopérative Les balcons du Pilat qui regroupe 14 producteurs de pommes prévoit déjà entre 40% et 50% de perte. En 20 ans de métier, Rolland Rivory n'avait jamais vu ça. Arboriculteur à Maclas, un des secteurs les plus touchés, il estime ses pertes entre 50 à 60% à cause du gel, "on a eu un démarrage très tôt en saison avec des températures très hautes finj mars début avril donc une précocité de 15 jours à trois semaines et le gel le 21 avril dernier. Tous les fruits étaient déjà formés, c'est le stade le plus critique donc il y a des zones qui sont gelées à 100%" dit-il.

Certains producteurs enregistrent même jusqu'a plus de 80% de perte sur la totalité de leur exploitation. Les pommes qui ont survécues à la météo sont moches, abimées par un anneau de gel et donc difficilement vendables à la grande distribution, le principal client de la coopérative Les balcons du Pilat. La coopérative sollicite de l'aide "pour une année difficile, tous les leviers sont importants et notamment le levier prix mais cela ne compensera pas les pertes. Pour les producteurs qui enregistrent 80% à 85% ont a fait des actions auprès de nos politiques et de la préfecture pour essayer de faire reconnaitre en calamité agricole cet épisode, ce qui sera le cas on le sait. Nous faisons aussi des interventions autour de nos partenaires de type Crédit agricole, MSA pour voir toutes les actions possibles pour repousser des échéanciers ou en tout cas passer au mieux l'année ou plutôt au moins pire, maintenir un miminum de trésorerie sur les exploitations puisque avec une année comme celle-ci on a quand même la crainte de perdre des producteurs" explique Emmanuel Fiasson, le directeur de la coopérative Les balcons du Pilat.