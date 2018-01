Loiret, France

A Orléans, le vent a soufflé fort. Jusqu'à 111 km/h à 9 heures ce mercredi. C'est d'ailleurs en milieu de matinée que les conséquences de ces rafales ont été les plus importantes.

Vigilance pour #ventsviolents : selon Météo France le #Loiret est repassé ce matin en vigilance jaune. pic.twitter.com/IkVmGcQogu — Préfet Centre-Val-de-Loire, préfet du Loiret (@Prefet45_Centre) January 3, 2018

Jusqu'à 16.000 foyers privés d'électricité

A 10h, selon Enedis, 16.000 foyers étaient sans courant. Des agents ont donc été déployés sur le terrain et peu avant midi, 6.000 foyers étaient encore concernés. Les communes de Tigy, Trainou ou encore Fontenay-sur-Loing ont été particulièrement impactées. Dans l'Est du Loiret, deux villages étaient totalement privés d'électricité : Faverelles et Thou.

84 interventions des pompiers à 11h

Chez les pompiers, après 84 interventions la cellule de crise a été désactivée. La plupart des sorties concernées des arbres à terre, mais personne n'a été blessé.

Des difficultés sur les rails

Pour les usagers de la SNCF, la matinée a encore été compliquée. La ligne Paris-Montargis-Nevers est toujours très ralentie et plusieurs trains ont dû être annulés. Des branches sont tombées sur les voies et des caténaires ont été touchées. A 11h, la SNCF ne savait quand un retour à la normale était envisageable.

Pour la ligne Paris-Les Aubrais- Orléans, certaines rames ont été fortement ralenties par des défauts de signalisation. Selon la communication de la compagnie ferroviaire, impossible de dire dans la matinée s'ils sont en lien avec la tempête Eleanor.