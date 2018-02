Loiret, France

À Charsonville, dans la Beauce, la nuit a été courte pour Baptiste Menon, comme pour d'autres agriculteurs. Depuis le début de semaine, son tracteur était prêt, il avait fixé sa lame devant son véhicule. Celui qui est également président des jeunes agriculteurs du Loiret, tenait à participer à cette opération de solidarité, "cela n'arrive que tous les 5 ans!"

Il y avait des congères, il a fallu que je sorte trois voitures du bas-côté - Baptiste Menon

Le céréalier est monté à bord de son tracteur à 5 heures du matin, "il est tombé une vingtaine de centimètres," et cela n'a pas été de tout repos : "avec la neige qui tombait et le vent qui soufflait, c'était compliqué de suivre les routes." Baptiste a même été obligé de venir en aide à des automobilistes coincés dans le bas de la chaussée enneigée, "on ne voyait plus les traces, on ne savait pas où était la route."

Le tracteur était prêt depuis le début de la semaine à la ferme - Baptiste Menon

La commune fournit aux agriculteurs une lame pour déneiger qu'ils gardent chez eux tout au long de l'année. "Et puis, on y va dès que la neige arrive!" explique Baptiste Menon. Tout est très bien organisé. "Nous sommes plusieurs agriculteurs sur notre zone, on sait ce qu'on doit faire, quel secteur on doit déneiger."

Cela permet que des villages ne soient pas isolés et que tout le monde puisse aller travailler - Baptiste Menon

C'est une mission que "nous faisons avec plaisir et solidarité" car si les communes devaient s'en charger, "cela leur reviendrait trop cher" ajoute Baptiste. Une cinquantaine d'agriculteurs du Loiret sont mobilisables en cas de neige, notamment dans le Pithiverais et dans le Montargois.

Lors d’un sondage réalisé en ligne sur Terre-net cet hiver, 24,2 % des agriculteurs participent au déneigement des routes de leur commune. Ils ne sont que 5,6 % à le faire contre rétribution.