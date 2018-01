Loiret, France

Dans la vallée du Loing et de l'Ouanne, le niveau des rivières pourrait encore grimper de quelques centimètres dans la journée de dimanche. Mais pas plus de cinq, d'après les prévisions du site Vigicrues. Pour Benoît Digeon, le président du Syndicat mixte de la Vallée du Loing, l'épisode pourrait bien toucher à sa fin. "On a une situation qui est en train de se calmer et qui va régresser dans les jours à venir, explique-t-il. La prévision n'est pas très bonne, parce que des pluies sont annoncées, mais d'une manière générale on n'a pas d'inquiétude."

Un niveau pas trop inquiétant pour la Loire

Pour ce qui est de la Loire et des communes ligériennes, certes le fleuve est haut, par endroit même impressionnant et ça devrait encore monter. Mais à Gien, par exemple, le niveau de l'eau est très loin de celui de la crue de mai 2013. On avait enregistré 3,79 mètres au plus fort, dans la nuit de dimanche à lundi, les prévisionnistes tablent sur 3,34 mètres au maximum. A Orléans, à hauteur du pont Royal, on devrait atteindre 1,92 mètre. C'est 40 centimètres de moins qu'il y a cinq ans.

Carte Vigicrues publiées samedi à 16h11. - Vigicrues

Pour autant, cette crue hivernale est prise très au sérieux. Les mairies ont pris des précautions. Voies sur berge ou chemin de promenade fermées. Une partie du personnel est également d'astreinte et à chaque fois un élu est d'alerte.

Les routes du département surveillées de près

Sur les routes, le département du Loiret a renforcé sa surveillance. Une cinquantaine d'agents peut être mobilisée en cas de débordement et forte montée des eaux. Depuis samedi, les patrouilles s'enchaînent, notamment en trois points fréquemment inondés : l'arrivée sur le pont de Bonny-sur-Loire; la route qui mène au pont de Châteauneuf-sur-Loire et enfin la levée à hauteur de Saint-Benoit-sur-Loire.