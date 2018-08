Après les violentes inondations et les coulées de boue survenues au début du mois de juin dans l'est du Loiret, la préfecture a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour six communes du département. Les habitants qui ont subi des préjudices ont dix jours pour déclarer leurs pertes aux assurances.

Loiret, France

Le 9 et le 11 juin dernier, le Loiret était touché par de violents orages. L'est du département était le plus impacté avec des routes coupées, des évacuations et des coulées de boue causée par ces fortes intempéries. Du côté des agriculteurs, ces pluies ont causé de gros dégâts à quelques semaines des récoltes. Ce jeudi, le gouvernement a publié un arrêté reconnaissant 865 communes en états de catastrophe naturelle après ces orages, six communes du Loiret sont concernées.

Si vous avez subi un préjudice dans l'une de ses communes, vous avez dix jours pour déclarer les pertes à votre assurance.

Six communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Les communes concernées par cet arrêté pour les inondations et coulées de boue du 9, 11 et 12 juin 2018 sont Rebréchien, Chuelles, Pithiviers, Saint-Firmin-des-Bois, Courtemaux et Selle-sur-le-Bied.