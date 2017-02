Longvic: des macarons pour sensibiliser aux crues de l'Ouche

Pour sensibiliser la population, la mairie de Longvic et le Syndicat du bassin de l'Ouche (SBO) ont décidé de poser des petits macarons, des "repères de crues", le long de la rivière.

La dernière crue d'importance à Longvic, c'était en 2013. Mais il y en a eu 3 au total depuis 1965, et elles ont fait des dégâts dans la traversée de Longvic et dans la basse vallée de l'Ouche. Sauf que les habitants peuvent avoir la mémoire courte. C'est ce qui a incité la mairie de Longvic et le Syndicat du bassin de l'Ouche (SBO) à poser des macarons le long de la rivière.

Adapter son mode de vie en fonction du risque d'inondations

Ces macarons, ce sont des "repères de crues". Ils sont placés à la hauteur où l'eau est montée. Pour Christine Durnenin, la présidente du syndicat du bassin de l'Ouche, c'est "le maintien de la culture du risque" . Le but n'est pas d'affoler, mais simplement de rappeler à chacun que les crues existent, qu'il y en a eu et qu'il y en aura encore. "On peut très bien vivre, en étant rationnel, et en adaptant son mode de vie en prenant en compte le risque d'inondations", rassureChristine Durnenin.

Les macarons ont été installés sous le pont © Radio France - Soizic Bour

D'autres macarons vont être posés dans plusieurs villes riveraines de l'Ouche, comme Crimolois, Neuilly-sur-Ouche, Plombières les Dijon ou encore Fauverney.