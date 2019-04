Lorraine : les arboriculteurs sur le qui-vive à cause des gelées printanières

Les gelées printanières sévissent, encore ce lundi matin. En Meurthe-et-Moselle, entre 20% et 50% des fleurs d'arbres fruitiers seraient touchées. Si la situation n'est pas alarmante pour l'instant, les arboriculteurs lorrains restent vigilants.

Ochey, France

Encore ce lundi matin, l'alerte météo de Bernard Mangin lui a indiqué une moyenne de -4 °C sur sa parcelle la plus exposée au froid. Producteur chez "O Maribelle" à Ochey, dans le Toulois, il surveille jour et nuit les températures.

Sur l'une de ses parcelles de mirabelliers par exemple, les gelées du week-end ont touché 50 % des fleurs. "Si on en ouvre une on voit le petit fruit bien vert, et celui qui a gelé est devenu tout brun", montre le producteur, qui travaille en bio.

Pour autant la situation n'est pas catastrophique : "Sachant que l'arbre fait beaucoup plus de fleurs que ce dont on a besoin pour la production, on devrait avoir une récolte normale." résume le professionnel. Reste à savoir si la météo ne sera pas capricieuse d'ici les Saints de glace de la mi-mai, épisode bien connu pour être celui, normalement, des dernières gelées.

Une mini-éolienne pour réchauffer les arbres

Les arboriculteurs peuvent limiter les dégâts des gelées. Soit grâce à une bougie de paraffine déposée au pied de l'arbre, soit grâce à une tour à vent, sorte de mini-éolienne à moteur. "J'ai un verger ou j'ai une tour à vent qui me permet de gagner 2°C en mélangeant l'air du haut, plus chaud, avec l'air du bas, plus froid."

Selon la coopérative Végafruits, qui regroupe 200 arboriculteurs en Lorraine, les gelées du week-end ont touché entre 20 % et 50 % de fleurs. L'impact définitif sur la production devrait être connu d'ici deux à trois semaines.

L'un des vergers de mirabelliers à Ochey, dans le Toulois. © Radio France - Mélanie Juvé