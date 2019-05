Lorraine : quelles solutions contre les chenilles processionnaires ?

C'est un vrai casse-tête pour les communes à l'approche de l'été : comment se débarrasser des chenilles processionnaires qui envahissent les chênes et des pins ? Des insectes aux poils urticants devenus un véritable cauchemar pour les promeneurs... et les élus. Après avoir essayé les pièges à phéromones et avoir brûlé les nids, la mairie de Vandoeuvre teste cette année un nouveau système : des "écopièges" installés sur une dizaine d'arbres de la commune. "Vous voyez il y a une rigole et une goulotte : les chenilles vont tomber dans le sac, elles seront piégées et brûlées", explique Georges, l'un des élagueurs de la commune, au pied d'un chêne tout juste équipé de ce collier en plastique. Le dispositif est déployé dans les secteurs les plus sensibles : Brabois, le parc du Charmois et le parc Richard Pouille notamment.

Une forêt plus résiliente

Mais l'invasion est en fait généralisée sur toute la Lorraine. En cause, selon Denis Dagneaux, délégué de l'Office national des forêts dans les Vosges : le changement climatique. "Le climat vosgien est en train de changer et on a, du coup, tout le cortège des animaux parasites", estime le spécialiste. Pour s'en débarrasser chacun sa technique : A Richardménil par exemple, des nichoirs ont été installés pour attirer les principaux prédateurs des chenilles : les mésanges bleues. En Moselle, un drone pulvérise des bactéries nocives sur les nids. Mais pour le délégué de l'ONF, il va surtout falloir modifier notre façon de penser la forêt. "On évitera par exemple d'avoir une seule essence forestière sur une même parcelle", estime Denis Dagneaux. "Le travail du forestier pour les années à venir, c'est d'avoir une forêt beaucoup plus résiliente aux évolutions climatiques et très diversifiée pour faire face aux attaques d'insectes".

En attendant les traitements ont un coût : 400 euros pour la commune de Vandoeuvre., plus de 60.000€ pour les drones mosellans.