Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a réuni ce lundi 24 septembre à Lyon la "commission nationale loups", chargée du suivi de l'espèce en France et des dégâts qu'elle peut occasionner. Cette réunion a regroupée une quarantaine de personnes : représentants de l'Etat, du monde agricole et associations de protection de la nature.

Faute de parvenir à concilier les positions des uns et des autres elle permet au moins de faire régulièrement un état des lieux. En France, le nombre de bêtes tuées par le loup reste stable, aux alentours de 12 000 par an. A ce jour en 2018 le nombre de prédations est de 7 800.

La présence du loup elle, s'accroît. Et plus rapidement que prévu. Le nombre de meutes est passé de 57 fin 2017 à 66 fin août 2018. Le nombre total de loups en France est estimé à environ 500 alors que c'était le chiffre qui aurait du être atteint seulement en 2023 selon les prévisions.

Le nombre de "prélèvements", autrement dit de loups tués, est de 35 pour l'instant en 2018, sur 43 autorisés.

Enfin le nombre de chiens de protection dans le pays est de 8 000. Les célèbres Patous, mais aussi des Bergers d'Anatolie et des Mâtins Espagnols.