Trois meutes de loups recensées en Haute Loire

Alors que le loup n'est pas encore complètement installé dans le département, la Direction Départementale des territoires de Haute-Loire propose des subventions aux éleveurs de moutons et de chèvres pour les aider à prendre des mesures de prévention.

On ne compte pour l'instant que 15 à 25 individus, répartis en trois meutes, dans le département de la Haute Loire. Mais, venu des départements voisins de la Lozère, du Cantal et de l'Ardèche, le loup commence à s'installer, notamment au sud du département. Depuis trois ans, on n'a décompté pas plus d'une attaque par an. Mais puisque d'ici quelques années, la population pourrait atteindre 80 individus en Haute-Loire, la Direction Départementale du Territoire a décidé de proposer des subventions pour les éleveurs de moutons et de chèvres, afin qu'ils installent des dispositifs de prévention comme des filets électriques ou des chiens de troupeau.

Les défenseurs des loups saluent le dispositif

"C'est une bonne mesure, salue Manoel Atman, Président de l'association Alliance avec les Loups. Elle permettra de faciliter la cohabitation des loups et des éleveurs. Avec ces protections, le nombre d'attaques des loups diminue de 80 %." D'autant que le loup tue moins de moutons que certaines maladies comme la brucellose.

Le problème, c'est que, selon lui, tous les éleveurs ne saisiront pas leur chance : "Beaucoup d'entre eux souhaitent l'éradication complète du loup. Ils acceptent de perdre des bêtes pour obtenir plus que ces subventions. Dans le Sud de la Haute-Loire, certains éleveurs ne protègent pas leurs troupeaux, alors qu'ils savent que des loups vivent aux alentours."

Insuffisant pour les éleveurs

"Ces mesures de prévention ne sont efficaces qu'un temps. Les loups sont très intelligents. Ils finissent par les contourner, explique Claude Font, responsable de la section ovine de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles en Haute-Loire. De plus, cela rajoute beaucoup de travail pour les éleveurs." Près de 9 000 bêtes, principalement des ovins, ont été tuées par des loups en France en 2015.

"Certaines zones de Rhône-Alpes et de Paca sont des territoires du loup depuis 20 ans et les mesures de protection n'ont pas arrêté ce massacre !", poursuit l'éleveur, installé près de Brioude. Certains éleveurs pourront être aidés à hauteur de 80% des dépenses en matière de prévention.

Infos : Demandes à faire auprès de la Direction Départementale du Territoire de Haute-Loire (DDT43) avant le 31 mai 2017. Pour tout renseignement s'adresser à Maxime FARIGOULE 04-71-05-83-94.