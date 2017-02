Landes : 14 hectares de forêt en feu à Lubbon

Vers 3h40 dans la nuit de dimanche à lundi, une ligne électrique est tombée sur un arbre, ce qui a déclenché un feu de forêt dans la commune de Lubbon, à l'est des Landes. Le feu sans danger pour les habitations a brûlé 14 hectares de forêt

Ce lundi matin vers 3h40, une ligne électrique a chuté sur un arbre. Le feu se propage mais les flammes ne sont pas comme celles que l'on peut observer en été. Elles sont plus petites et se propagent plus lentement, expliquent les pompiers landais. Le feu avance quand même au fur et à mesure grâce au vent particulièrement fort cette nuit passée. Les flammes pnt brûlé près de 14 hectares de forêt dans la commune de Lubbon (Landes).

Des flammes plus petites qu'un feu estival

Il faut attendre 6h du matin ce lundi avant que les pompiers soient sur place. Ce sont les techniciens d'Enedis (ex-ERDF), venus réparer la ligne électrique, qui alertent les pompiers. Personne ne s'est rendu compte de ce feu de forêt pendant près de deux heures car il ne menaçait aucune habitation et les flammes n'étaient pas très hautes. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés, ils sont toujours présents ce lundi matin afin que les braises ne repartent pas. Selon les pompiers, aucune habitation n'a été touchée.

230 foyers sans électricité

Cette chute de la ligne électrique a aussi causé une coupure de courant dans la commune de Lubbon. Dans la nuit de dimanche à lundi, 230 foyers ont été privés d'électricité, une situation qui est en train d'être réglée. Ce lundi matin, il n'y avait plus qu'une dizaine de personnes sans courant électrique. Selon Enedis, tout doit revenir à la normale à 14h ce lundi après midi.