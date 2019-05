Lutter contre le moustique tigre en Gironde : les méthodes qui fonctionnent

A Bègles, depuis un an, la mairie a installé des nichoirs et abris pour hirondelles, martinets et chauves-souris, les prédateurs naturels du moustique tigre, pour en limiter l'invasion. La méthode la plus efficace reste cependant les gestes que chacun peut adopter, comme éviter l'eau stagnante.

Avec le beau temps, les moustiques tigres sont de retour ! Le moustique tigre est implanté de manière définitive dans 88 communes en Gironde, soit trois fois plus qu'en 2017. Sa présence quant à elle a été détectée dans 50 communes supplémentaires soit 150 communes girondine au total.

A Bègles, depuis un an, la mairie a installé, chez des particuliers et dans des lieux publics, 150 nichoirs et abris pour hirondelles, martinets et chauves-souris, les prédateurs naturels du moustique. Difficile de savoir combien de ces abris sont occupés. Mais Clément Rossignol-Puech, maire écologiste, est persuadé de leur future efficacité : "C'est le bon-sens ! Une chauve-souris peut manger 2000 moustiques par nuit, donc il faut aider leur retour."

Eviter l'eau stagnante

Mais ce ne sera pas suffisant. Notamment parce que les prédateurs sont paresseux : ils préfèrent les insectes plus gros comme les papillons, ceux qui se déplacent en groupe, comme les moucherons. Et puis, les moustiques tigres ont la particularité de vivre le jour alors que les chauves-souris sortent la nuit !

Peut-on se débarrasser du moustique tigre ? Sébastien Chouin, directeur scientifique à l'EID Copier

Pour Sébastien Chouin, directeur de l’équipe scientifique et technique de l'EID, l'Etablissement interdépartemental de Démoustication, il faut avant toue encourager les actions de prévention : "Le moustique tigre est une espèce invasive installée de façon irréversible, il n'y a plus possibilité de supprimer totalement leur population, il faut apprendre à vivre ce moustique très agressif le jour. Il faut éliminer toutes les eaux stagnantes et résiduelles qui peuvent servir à la reproduction du moustique."

Des pièges aussi peuvent être utilisés que ce soit pour tuer les moustiques adultes, ou détruire leurs œufs… 450 ont été installés dans le département. "Il faut combiner toutes les actions pour limiter la présence du moustique" insiste Sébastien Chouin.

Les méthodes plus radicales, la pulvérisation de produits par exemple, biologiques ou non, sont quant à elles utilisées dans un cas précis : lorsqu’une personne est infectée par une maladie liée aux moustiques (chikungunya, dengue ou zika). Un traitement est alors opéré dans une zone de 150 mètres. L’année dernière, il y en a eu trois : à Ambès, Bordeaux et Sainte Eulalie. Les épandages par avion ou hélicoptères quant à eux, sont interdits en Gironde depuis 2015.