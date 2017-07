Luttte contre les incendies: le travail indispensable des forestiers sapeurs de l'Ardèche

Les forestiers sapeurs de l'Ardèche entretiennent les pistes qui permettent aux pompiers d'accéder au plus près des feux de forêts. Ils sont 27 en Ardèche.

Mardi soir dernier, les forestiers sapeurs de l'Ardèche sont appelés par les pompiers. Ces derniers ne parviennent plus à accéder à la tête de feu à Saint-Alban-Auriolles. Ils faut tracer une piste pour parvenir jusqu'à l'incendie. Les forestiers sapeurs vont donc avec une pelleteuse dégager le maquis très dense et permettre aux engins des pompiers d'arriver sur les lieux du sinistre.

Un travail indispensable pour les pompiers

Ces interventions en urgence ne sont pas le quotidien des forestiers sapeurs, mais toute l'année, ils entretiennent 500 kilomètres de pistes dites "DFCI". Vous avez peut-être vu en Sud-Ardèche ces petits panneaux rouge. DFCI, pour défense de la forêt contre l'incendie.

Le travail de débroussaillement des forestiers sapeurs © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le travail consiste donc à entretenir ces pistes afin que les pompiers puissent passer avec leurs engins, mais aussi débroussailler de part et d'autres afin de protéger les hommes et les engins contre le feu. On trouve au bord de ces pistes des réservoirs d'eau, une trentaine de mètres cube la plupart du temps pour permettre d'attendre l'arrivée de moyens plus importants si nécessaire.

Le réservoir DFCI de Fabrège sur la commune de Salavas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des forestiers sapeurs qui pourraient aussi amener leur expertise aux communes du Nord Ardèche

Les forestiers sapeurs de l'Ardèche sont basés dans le sud du département pour protéger la forêt méditerranéenne. Mais le réchauffement climatique montre que des espèces méditerranéennes remontent vers le Nord. On trouve par exemple aujourd'hui des chênes verts à Saint-Peray. Les risques d'incendie devienne donc aussi importants dans les communes du Nord du département. Le Conseil Départemental examine donc la possibilité de venir en aide aux communes ou communauté de communes pour les aider à mieux gérer le risque incendie grâce aux forestiers sapeurs.