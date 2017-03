Ma vijen Prezidantez : "lak a rafen memes retred evit tout an dud"

Irene Lahuec a zo labourerez-douar e Pluenn e Su Penn ar Bed. Reiñ a rafe ar memes leve d'an holl ha kas a rafe ar skolidi e kousklec'hioù.

Ma vije Iren Lahuec Prezidantez Partager le son sur : Copier

C'hoant en dije "un tamm justis". E-giz ma lavare he mamm-gozh : "leun a dud a zo o en em lazh gant al labour ha lod all o en em goll gant re a argant." Setu evit kaout muioc'h a justis e vije kroget gant ur reform eus al leveoù. Simplaet e vije ar sisteme gant Irène Lahuec. "Tout an dud a vefe memes mod". Roet e vije "2000€ da dout an dud". Ar pezh a zo "na re uhel, na re izel" emezi.

"Tout an dud a zebr memes mod !"

Pe vefe an dud o vevañ e Pariz pe e Pluenn e vefe roet ar memes sammad. "Ar re 'ba Pariz, alies e teuont amañ evit o retred setu ne z'eus rezon ebet e vefe uheloc'h o retred ! Tout an dud a zebr memes mod !".

Kousklec'hioù e pep skolioù ar vro

Cheñch a rafe ivez al labourez-douar ar mod da zegemer ar skolidi. Adalek 12 vloaz e vijen "kaset 'ba pension". E mod-se e vo merzet ganto n'eo ket e ti "o zud e vez gwelet tout". Muioc'h a darempredoù a vo etre ar rummadoù sokial e-giz-se hervez al labourerez-douar.