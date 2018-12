Malgré la pluie, la sécheresse perdure en Savoie

Savoie, France

La Savoie est toujours en alerte sécheresse par endroits. La préfecture prolonge son arrêté du 15 novembre dernier qui limite l'usage de l'eau.

Pour rappel, ces mesures concernent les bassins du Chéran (en situation de crise), de la Combe de Savoie – Val Gelon (en alerte renforcée), du lac du Bourget et de l’avant-pays savoyard (en alerte). Ces mesures visent à limiter les consommations d’eau non indispensables (laver sa voiture en dehors des stations autorisées, remplir sa piscine etc.). Le but est évidemment de réserver la ressource en eau aux usages prioritaires et de sauvegarder les écosystèmes aquatiques.

Ces derniers jours, un seul épisode de précipitations important a eu lieu, dans la nuit du 23 au 24 novembre. Des améliorations ont été observées sur les cours d’eau des bassins du lac du Bourget et de l’avant-pays savoyard. D’autres secteurs ont en revanche moins bénéficié des précipitations, par exemple, sur le bassin versant du Chéran, ou le Gelon, en Combe de Savoie.

La situation reste donc globalement dégradée sur les secteurs de plaine et de moyenne montagne, en particulier sur les secteurs de la Combe de Savoie et du Chéran.