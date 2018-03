La Préfecture de la Mayenne autorise une reprise partielle de l'usine Aprochim à Grez-en-Bouère. Le 13 octobre la porte d'un four a trop chauffé et explosé, entraînant l'incendie d'un des halls de productions. Des terrains de particuliers autour du site sont aujourd'hui pollués.

Grez-en-Bouère, France

Après l'incendie d'une porte d'un four le 13 octobre dernier, l'usine Aprochim de Grez-en-Bouère reprend partiellement. La préfecture de la Mayenne autorise à nouveau le fonctionnement de deux enceintes sous-vide sur six à l'intérieur du site de traitement des déchets. Ces enceintes servent à traiter certains polluants. Une bonne nouvelle pour les 35 salariés qui sont restés malgré tout travailler dans l'usine depuis l'incendie.

Des élevages pollués

Au lendemain de l'accident, le 14 octobre, des premiers prélèvements ont prouvé la présence de trois polluants autour du site : de la dioxyne, du furane et du PCB (polychlorobiphényle). Ces polluants se sont projetés sous forme de poussière et de gaz autour de l'usine. Du 26 octobre au 3 novembre de nouveaux prélèvements indiquent une présence trop importante de ces polluants dans une zone de dix mètres autour du site, six fois supérieurs à la norme européenne. Aujourd'hui, et notamment chez les particuliers, les taux de contamination seraient raisonnables car ils respectent la norme européenne. La Préfecture tient à rassurer, parlant de pollution "chronique". Il n'y a aucun risque pour la santé des riverains.

"À l'issue de l'explosion, on peut penser qu'il y a eu une pollution mais qu'elle s'est résorbée. Nous sommes maintenant dans la normale" - Frédéric Millon, le secrétaire générale de la Préfecture de la Mayenne.

Des terrains de particuliers contaminés Copier

Aprochim a désormais jusqu'à la fin du mois de mars pour appliquer des mesures, préconisées dans un rapport, par un bureau d'étude indépendant (Absys). Le texte prévoit un balisage au sol pour maintenir à distance les 35 salariés des enceintes sous-vides mais aussi le pompage de résidus pâteux. Le 6 avril, les services de l'État (la DREAL) se déplaceront dans l'usine pour vérifier qu'Aprochim applique ces recommandations de sécurité. Si ce n'est pas le cas Aprochim risque une amende et une mise en demeure.