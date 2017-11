Malgré les premières chutes de neige, la sécheresse reste critique en France

Les premières chutes de neige arrivent cette semaine sur l'Hexagone, alors qu'il pleut sur certains départements. Mais ces perturbations ne suffisent pas à atténuer la sécheresse, qui reste critique sur le territoire français, explique Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France.

Alors que l'automne a été particulièrement sec, l'hiver météorologique qui débute ne semble pas, pour le moment, pouvoir faire reculer la sécheresse historique qui frappe la France depuis l'été dernier. Si la pluie et, dans certains départements y compris en plaine, la neige arrive sur le territoire cette semaine, la quantité des précipitations est insuffisante pour combler le manque d'eau, explique Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France : "Oui, un épisode de précipitations comme celui de cette semaine, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Certes, la neige en plaine va finir par fondre et alimenter un peu les sols en humidité. C'est aussi une première couche intéressante pour les massifs montagneux. Mais c'est très loin d'être suffisant."

Les zones les plus touchées par la sécheresse restent par ailleurs peu touchées par les précipitations : "Les averses ne sont pas excessives dans les coins où la sécheresse est la plus importante, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen, la Corse ou le centre-ouest, comme le Poitou ou la Vendée", décrypte Sébastien Léas. "Certains départements sont en situation d'extrême sécheresse, au-delà du niveau historique des années 70, comme la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes de Haute-Provence ou encore les Deux-Sèvres." Sur ces départements, tous les records sont battus.

La saison essentielle pour le rechargement des sols en eau

Actuellement, 25 départements sont toujours soumis à des restrictions d'eau. "Une telle sécheresse en début d'hiver, c'est historique", précise le prévisionniste. Surtout que la saison est censée permettre de recharger les sols en eau. "C'est la période de recharge utile, la flore est en dormance, c'est-à-dire que les plantes hibernent et ont moins besoin d'eau, donc les sols boivent toute l'eau lors de précipitations." , rappelle le prévisionniste. Les sols et les nappes phréatiques peuvent alors se recharger. "Mais cette année, avec le manque de précipitations, les sols ne peuvent pas profiter de cette période, explique Sébastien Léas. "L'hiver dernier, la recharge utile a été nulle. Ensuite le printemps, l'été et l'automne ont été très secs, donc ça devient vraiment préoccupant", résume-t-il.

Pas d'amélioration en vue dans les jours à venir

Malgré tout, certaines zones en France s'en sortent mieux, comme l'Île-de-France ou la Bretagne-Nord. Pour que la situation s'améliore partout, "il faudrait des perturbations comme on a eu ce lundi et mardi, avec beaucoup d'humidité, pendant au moins dix jours", indique le prévisionniste. Mais pour la semaine prochaine, Météo France ne prévoit pas de grosses perturbations pour le moment. Et surtout, le temps devrait rester ensoleillé sur le pourtour méditerranéen, là ou les sols ont le plus besoin d'eau.