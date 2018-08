Concarneau, France

Alors oui, le mois d'août a été plus mitigé en Bretagne. Un peu gris, mais sans beaucoup de pluie ! En revanche, au mois de juillet, le soleil a dardé ses rayons sur les landes et les plages : 306 heures à Plovan, au sud de Quimper, 261 heures de soleil à Brest selon Météo France. Du jamais vu... pas depuis les premiers relevés, mais depuis l'année 1990. Les précédentes années les plus ensoleillées ?

1971 : 325 heures

1990 : 316 heures

1955 : 308 heures

1984 : 285 heures

Le comité départemental du tourisme confirme "Plus 90 heures d’ensoleillement en juillet et près de 3°C au-dessus des normales saisonnières à Brest".

Mais un peu partout en Bretagne, on le constate, les touristes ont été plus absents que le soleil en juillet. La faute au Tour de France, au Mondial de football, qui en ont cantonné beaucoup sur le canapé au lieu de partir à la découverte des Monts d'Arrée ou des abers. Dans la ville-close de Concarneau, cette marchande de cartes explique : "Les gens ont été moins se promener en ville... Soit sur l'eau, soit à la plage ou dans des endroits climatisés : Océanopolis ou des musées..." Le comité départemental du tourisme confirme une "fréquentation plutôt moyenne aussi bien dans les hébergements que pour les musées, équipements, sites culturels et de loisirs."

A Concarneau, pourtant, Laurent tient deux restaurants. Et sur les mois de mai-juin-juillet, il estime avoir eu 10% de clientèle en plus, grâce au soleil. Ce n'est pourtant pas si évident dans la restauration, confirme le restaurateur, quand les gens "préfèrent faire les sardines sur la plage", avec le pique-nique de mise. "L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on respire quand il y a du soleil. C'est ce que recherche la clientèle qui vient du sud, des endroits qui étaient irrespirables".

Un mois de juillet exceptionnellement ensoleillé, et peu de pluie en août, et pourtant que vend le plus Sabine dans sa boutique de vêtements ? Le ciré !"Figurez-vous que même s'il fait très chaud, on en vend énormément. Le jaune a plus énormément cette année, pourtant aucun Breton ne le porte, même pas moi!"

En août, la fréquentation a visiblement été meilleure, d'ailleurs ceux qui se promènent dans Concarneau, l'appareil photo au bout des doigts, n'ont pas attendu le chaud soleil pour venir :" _On ne vient pas chercher le soleil_, on fait avec la météo", d'ailleurs là "il ne fait pas chaud, mais il fait beau"!

Moins de fréquentation en juillet ? Ca ne sera pas forcément le cas l'an prochain, estime l'office de tourisme de Concarneau, qui attend les retombées de cette météo brillante pour 2019. Car maintenant on sait qu'en Bretagne, il fait beau.