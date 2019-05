Malsaucy : des kayakistes témoins du changement climatique

Évette-Salbert, France

Le public a apprécié le spectacle. Roues, saltos dans l'eau, les champions savent tout faire avec leur kayak. Marlène Devilleze et Nicolas Caussanel qui font partie des meilleurs kayakistes au monde étaient en démonstration de free style ce mercredi sur le lac du Malsaucy. La pluie battante ne les a pas découragé. La vingtaine de spectateurs présents ont assisté aux démonstrations.

Obligé de s'expatrier par manque d'eau

A travers cette démonstration, les deux kayakistes ont voulu sensibiliser au dérèglement climatique. Ils sont en première ligne à travers la pratique de leur sport. " Il y a dix ans, les Alpes étaient un terrain de jeu idéal pour s'entraîner. Il y avait de l'eau d'avril à mi septembre. Aujourd'hui, à partir de juin, il n'y a plus assez d'eau pour nous. On est obligé de s'expatrier. Sur le Doubs, c'est pareil. On arrivait à naviguer plusieurs mois au printemps et l'automne, désormais, ça se réduit à plusieurs semaines" constate Nicolas Caussanel.

Le Doubs était à sec avec des poissons dans des flaques - Marlène Devillez

Le changement climatique est à nos portes et les kayakistes le ressentent à travers leur pratique. Les deux kayakistes naviguent souvent dans le Doubs. Et ce qu'ils ont vécu l'été dernier avec l'interminable sécheresse les a marqué. " Le Doubs était complètement sec à certains endroits. On est venu avec nos kayaks et finalement on a marché dans le Doubs. il y avait même des poissons dans des flaques" se souvient Marlène Devillez, vice championne du monde de kayak freestyle (figure ou style libre).

Les spectateurs avaient été placés sous une tente à l'abris de la pluie pour suivre les démonstrations des kayakistes © Radio France - Nicolas Wilhelm

Les deux champions de kayak donneront une conférence sur le thème "rivières, sentinelles du changement climatique » ce jeudi soir 18h salle Courbet rue Mégevand à Besançon.