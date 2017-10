Manche : à Fermanville, les poissons viennent mourir au port Pignot

Ces derniers jours, des centaines de poissons sont venus mourir dans le petit port Pignot sur la commune de Fermanville. Certains ont craint une pollution. Le phénomène est naturel.

Port Pignot est l'un des plus petits ports de la Manche. Moins d'une 20e de bateaux y sont au mouillage à l'abri de la digue. Toujours à l'eau grâce à un seuil à l'entrée du port. C'est ce seuil, lié à la présence de la rampe de lancement du canot de la SNSM de Fermanville qui explique en partie la mort ces derniers jours de poissons en très grand nombre. "Ce sont des menuises", indique Jack Letellier, le président de l'Association des usagers du port Pignot. "Ces petits poissons sont présents en quantité en ce moment. Ils sont chassés par de nombreux prédateurs et tentent de trouver refuge dans le port". Le problème, c'est que ce port se transforme en piège car à marée basse, les poissons ne peuvent plus regagner la mer. "Ils se retrouvent présents en trop grand nombre et s'asphyxient jusqu'à en mourir" souligne le Fermanvillais avant d'ajouter, "il faut prendre son mal en patience, ça ne sent pas très bon, mais il n'y a rien à faire".

Après le passage des agents communaux, il ne reste plus que quelques poissons dans le port. © Radio France - Benoît Martin

Un nettoyage par les agents municipaux

La municipalité a malgré tout pris la décision de faire intervenir ses agents communaux pour évacuer et détruire le maximum de poissons présents ces derniers jours. "Nous le referons chaque fois que ce sera nécessaire", souligne Nicole Belliot-Delacour, le maire de Fermanville, tout en espérant que ça restera exceptionnel. L'élu qui veut rassurer ceux qui imaginaient qu'une pollution serait à l'origine de cette concentration de poissons morts. "Nous avions fait réaliser une étude par Ifremer en août 2016 suite à un premier phénomène similaire (à l'époque les poissons retrouvés morts étaient des carangues). Ifremer avait conclu à un phénomène naturel."