Manche : attention avec le beau temps les plantes bourgeonnent en avance

Manche, France

Cette année les plantes sont en avance : arbres fruitiers, plantes à massif, camélias, rhododendrons sont déjà en vente dans les jardineries, mais attention il suffit d'un coup de gel et patatras ! Rappelez-vous, l'an dernier on a eu deux fois de la neige en mars alors une floraison précoce n'est pas sans risque. Et oui l'hiver est loin d'être fini et cette situation met en danger la nature et l'arboriculture. Arnaud Conraud est à la tête de la jardinerie et pépinière "Savoir Vert" à Benoistville sur la route des Pieux "tout se met à bourgeonner et si il y a une période froide ça va geler le bourgeon et après cela prendra du retard. Ici on est près de la mer alors c'est vrai que ça bourgeonne plus vite. Un conseil restez prudent : vous pouvez planter des fruitiers, des palmiers, des plantes méditerranéennes et des arbres par contre ce qui est sensible il faut attendre encore 3 à 4 semaines pour être sûr d'échapper aux gelées".

Les plantes sont en avance ! © Radio France - katia Lautrou

Un conseil : couvrir ses plantes d'extérieur avec un voile d'hivernage si le froid revient.

Pour rappel : les Saints de glace ne sont célébrés qu'à partir du 11 mai.