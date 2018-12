Manche : La commune de la Hague court après deux labels

La Hague, France

Le label "Grand Site de France" est attribué par l'état et récompense des territoires remarquables pour leurs qualités paysagères, naturelles et culturelles. "Géoparc mondial de l'Unesco" lui est attribué à des espaces qui présentent un héritage géologique d'importance internationale.

L'idée à travers ces deux labels c'est de faire connaitre davantage la Hague. Même si en 9 ans on le voit ce territoire attire de plus en plus de monde en témoigne le nombre de gîtes qui a augmenté de 34 % en 9 ans. Mais derrière l'idée de labels il y a souvent le mot contraintes. Pas dans ce cas là affirme Yveline Druez, maire de la Hague qui insiste sur les avantages que cela peut au contraire apporter "les contraintes on les a déjà au travers de la loi littoral et c'est vrai que quand on parle de labels ça fait peur. On est un cul de sac, c'est pas si simple et les habitants de Goury par exemple eux craignent de ne plus pouvoir circuler, aujourd'hui on a un parking qui n'est pas réglementaire et l'opération Grand Site pourrait permettre d'y remédier".

Quant au label "Géoparc mondial de l'Unesco" il pourrait attirer de nouveaux touristes _"des touristes qui apprécient la géologie, ça reste encore assez confidentiel aujourd'hui et on pourrait faire connaître La Hague pour ses roches millénaires. C'est un endroit magnifique, évidemment il ne faut pas qu'il soit submergé de monde mais on peut le faire connaitre sans dénaturer les sites et pour cela il y a les labels" _précise Yvelien Druez, maire de la Hague.

Il faut en moyenne 5 ans pour obtenir un label