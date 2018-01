C'est sous le soleil, après des jours de vent et de pluie, que s'est terminée l'installation des dernières portes à flots à Carentan (Manche) ce mercredi. Il a fallu une immense grue pour soulever chaque ventail des quatre portes à flots, chacun pesant plus de six tonnes. L'ouvrage se situe dans le canal qui relie Carentan à la mer, sur la rivière Taute, au niveau de la nationale 13. Il permet de retenir l'eau à la marée montante, empêchant ainsi la ville d'être inondée.

Les portes à flots, faites dans un bois africain, l'azobé. "Ca résiste à l'eau, ça a une durée de vie de 60-70 ans", assure Joël Hervieu, l'un des responsables du chantier pour les ateliers Aubert Labansat.

Ces nouvelles portes à flots sont installées plus près de la mer que les précédentes. Par conséquent, une plus grande surface de la ville sera protégée des inondations. Le site industriel Gloria, qui se trouve en zone inondable, va par exemple pouvoir redevenir constructible. "Dans les deux ou t rois ans qui viennent on va pouvoir réurbaniser cette friche industrielle, se félicite le maire Jean-Pierre Lhonneur, avec des logements et pourquoi pas des activités de loisirs".

Le chantier a coûté un million d'euros.