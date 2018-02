Le pic est attendu ces mercredi et jeudi, mais la neige a déjà commencé à tomber dans la Manche. Certaines communes ont été recouvertes de quelques centimètres de neige, d'autres sont prêtes à en découdre.

Dans la #Manche , les petites communes ont leurs stocks de sel et leurs chasse-neiges improvisés pour affronter la #neige #GrandFroid pic.twitter.com/XcRYj25Pii

Mardi matin, Omonville-la-Petite était blanche : la neige a fait quelques siennes, mais rien de grave, assure le maire Jean-Pierre Chardot :

On est allés tirer quelques voitures qui n'arrivaient pas à monter une route pentue, ces gens-là ont dû rentrer à la maison et n'ont pas pu aller travailler !

Les employés municipaux ont salé les passages les plus critiques et ont la tournée des personnes âgées pour vérifier que tout allait bien.

Du côté de Sainte-Croix-Hague, peu ou pas de neige mais dans les mémoires des habitants, le traumatisme de 2013 reste très présent. La zone avait été totalement paralysée, avec un mètre de neige par endroit. Mais cette fois-ci, le maire de la commune, Sébastien Rebours, a tout prévu :

On a deux tonnes de sel et on a investi dans une lame de chasse-neige qu'on fixe sur un tracteur, ça permet de déblayer rapidement les voies.