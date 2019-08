Manche : les phoques de la baie des Veys victimes des comportements humains

En cette période de vacances, les responsables de la réserve naturelle nationale du domaine de Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont rappelle à l'ordre les nombreux curieux et touristes qui viennent observer les 180 veaux-marins de la baie des Veys près de Carentan.

Sainte-Marie-du-Mont, France

Cette période de l'année est très sensible pour les phoques de la baie des Veys près de Carentan, elle correspond aux naissances, une trentaine chaque année, à l'allaitement des jeunes, au début du sevrage et à la mue de l'espèce. Une espèce protégée qui peut être gravement dérangée par des comportements humains inappropriés. Jean-François Elder, conservateur de la réserve naturelle nationale du domaine de Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont : "On a vu des gens qui s'approchaient, qui voulaient absolument en faire des photos avec des cris, des gesticulations, ils parlent fort. Cela suffirait pour que l'animal disparaisse de nos régions ce qui serait dommage."

Le dérangement est donc bien la première cause de disparition de l'espèce. Les mères prennent la fuite, leurs bébés incapables de suivre meurent alors sur place. Aujourd'hui la population de veaux-marins est en augmentation dans la baie des Veys. Les phoques y apprécient la quiétude, il faut donc la préserver "il faut être discret, pas de couleurs trop voyantes, pas faire de gesticulations, pas de cris et éviter de s'approcher à moins de 300 mètres". C'est la 2e population de phoques de France sur nos littoraux sableux et en baie des Veys.

Si vous dérangez volontairement ces animaux, vous pouvez être verbalisé.