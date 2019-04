Manche-Nature remporte une bataille dans son combat pour la sauvegarde des salicornes

C'est un jugement du 21 mars dernier, notifié ces derniers jours par le Tribunal administratif de Caen, qui a donné raison à l’association Manche-Nature, et donné suite à la requête de l'association en prononçant l'annulation du dernier arrêté préfectoral réglementant la cueillette professionnelle des Salicornes dans le département de la Manche.

Une décision motivée par le constat du tribunal que « les modalités de cueillette des salicornes définies par les arrêtés sont inadaptées au but poursuivi et ne prennent pas en compte la protection du patrimoine naturel ». En clair, l'arrêté permet des prélèvements de salicornes trop importants alors que l'espèce et en forte régression depuis plus d’une dizaine d’années maintenant.

Un comité spécial salicornes le 25 avril

Au vu des études administratives et scientifiques, le juge a constaté que «les volumes autorisés» par les arrêtés «ne sont pas susceptibles de remplir leur fonction de limitation des volumes de cueillette». Il juge ainsi les mesures fixées dans les arrêtés inadaptées au but de préservation du patrimoine naturel, et reconnaît ainsi la faute de l’administration.

Le prochain comité discutant des mesures à prendre pour la saison à venir est fixé au 25 avril.