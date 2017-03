Pour les anti-nucléaires, Fukushima et Fessenheim, même combat

Les anti-nucléaires du Grand Est appellent à une mobilisation ce week-end en Alsace, à l'occasion du sixième anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Ils réclament toujours la fermeture de la centrale de Fessenheim. Deux temps forts sont prévus à Strasbourg samedi et devant la centrale dimanche.

Six ans après l'accident de Fukushima, les associations anti-nucléaires du Grand Est se mobilisent ce week-end pour demander la fermeture de Fessenheim. Elles appellent à un rassemblement samedi devant la Maison de la Région Grand Est à Strasbourg à 14h avec ce mot d'ordre : "Si vous avez une poussette, apportez-la !". Le départ sera donné à 14h30. Une minute de silence pour les victimes du nucléaire sera observée place de la République. Et à partir de 16h30, des prises de parole et des animations sont prévues place Kléber. La journée s'achèvera avec l'allumage de bougies à 19h en mémoire des victimes des catastrophes de Tchernobyl et Fukushima.

#NUCLEAIRE, POUR NOS ENFANTS NOUS N'EN VOULONS PLUS !

Grande #manif à #Strasbourg avec poussettes 11 mars 14h, à #Fessenheim le 12 mars 11h. pic.twitter.com/XELxwJCs3v — AndreHatz (@AndreHatz) March 1, 2017

Cette mobilisation se poursuivra dimanche devant la centrale de Fessenheim avec une manifestation dès 11h. Le départ du cortège sera donné à la Maison des Energies jusqu'à la centrale.