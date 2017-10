Manifestation des motards : "Les deux-roues, c'est la solution, pas la pollution"

Plusieurs milliers de motards ont manifesté leur colère samedi dans toute la France. Ils dénoncent les zones de circulation restreinte dans les grandes villes contre les véhicules trop vieux et trop polluants. Une trentaine de motards se sont mobilisés à Auxerre, Avallon et Sens.

Quelques milliers de motards en colère se sont mobilisés dans plusieurs villes samedi pour dénoncer les mesures de restriction de la circulation appliquées notamment à Paris, où les deux roues fabriqués avant 1999 ne peuvent déjà plus rouler, car ils sont jugés trop polluants. C'est le cas dans une vingtaine d'autres agglomérations, et les motards craignent la généralisation de ces mesures dans des plus petites communes.

A Auxerre, Sens et Avallon, une trentaine d'entre eux ont distribué quelque 2 000 tracts pour sensibiliser la population à leur cause.

La chasse aux deux-roues, un mauvais combat

Pas de doute pour ces motards en colère, la chasse aux deux roues est un mauvais combat. "On circule plus facilement avec nos deux roues donc on perd moins de temps, et on prend aussi moins de place pour se garer" explique Emmanuel Loubert, représentant de la Fédération des Motards en Colère de l'Yonne.

"En plus, on ne fonctionne pas au diesel non plus, donc on n'est pas concernés par la pollution aux particules fines" ajoute-t-il avant de conclure :

"Avec nos deux-roues on pollue bien moins que les voitures, alors pour nous, le deux-roues motorisés, c'est la solution, pas la pollution."

Message approuvé par Patricia, une automobiliste qui attrape volontiers le tract vert :"Tout à fait, je pense que ça ne sert à rien de traquer comme ça ces véhicules... En plus les motards respectent bien plus la rue que les voitures", estime-t-elle.

"Les motards ne sont pas aidés"

Jean-Louis est l'un de ces motards justement. Avec son bolide de 22 ans d'âge, il serait directement visé par une interdiction de circulation des vieux deux roues : "Je ne peux déjà plus rouler à Paris, alors s'ils généralisent cette mesure on aura le même problème, or on a ni les moyens ni forcément l'envie de changer, en plus la moto n'a pas de subventions, contrairement à la voiture." Bref, les "motards ne sont pas aidés" considère-t-il.

Pour assouplir ces mesures et trouver des alternatives, les motards en colère demandent une concertation au plus vite avec le gouvernement.