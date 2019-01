A Landivisiau, manifestation contre le début du chantier de la future centrale à gaz

Landivisiau, France

Il bruine sur Landivisiau. Les opposants au projet de centrale à gaz ont chaussé leurs bottes et sorti leurs pancartes. Ils sont environ 70 ce jeudi matin, réunis près d'un tractopelle laissé dans le champ par les ouvriers. Selon les militants, le tractopelle était en activité à 8H30, lorsque les premiers manifestants sont arrivés. Les ouvriers l'ont immédiatement arrêté.

Des recours non suspensifs

Les opposants ont déjà retardé de plusieurs années le chantier par voie judiciaire. Il reste trois recours non suspensifs. Mais Florent Laot de l'association "Landivisiau doit dire non à la centrale" résume l'état d'esprit des opposants : " On bloquera le tractopelle. On a une veille sur le site. On reviendra demain matin s'il le faut. Ce projet n'est pas utile et nous sommes très mobilisés. »

Jean-Yves Quéméneur, de l’association Force 5 menace de porter plainte en gendarmerie en cas d'atteinte à l'escargot de Quimper. A l'automne, les militants avaient fait constater par huissier la présence du gastéropode protégé.