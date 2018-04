Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Manifestation inédite dans une ambiance bon enfant : une petite centaine de gilets jaunes sont montés dans le même tram sur pneu à la mi-journée, ce mercredi 18 avril. L’idée est simplement de prouver que passer d’un tramway à un bus aux heures de pointe se révèle compliqué et entraîne un effet de foule et cette question : qui sera obligé de rater son bus ?

En débat cette semaine

Emmenés par l'association Eden (Entente pour la défense de l’environnement à Nancy) et un collectif d'association de défense des usagers et d’écologistes, les manifestants ont chronométré le temps de passage d'un tramway vers un bus au Vélodrome. Plus de trois minutes et surtout, le feu piéton passe au rouge obligeant les derniers à se presser pour monter dans le bus suivant. C'est ce que l'on appelle la rupture de charge.

Reportage à l'intérieur d'une rame de tramway sur pneu à Nancy. Copier

Dans le projet de futur tramway sur rail qui doit voir le jour en 2022, il est - pour l'instant - prévu que l'engin sur rail s’arrête au Vélodrome à Vandoeuvre avec des bus qui prendraient le relais pour la monter de Brabois. Le tracé du futur tramway est soumis au débat à la Métropole du Grand Nancy, ce vendredi 20 avril, et certains manifestants ont prévu de s’y rendre.

Des usagers qui défendent un investissement dans les transports en commun de Essey-les-Nancy à Vandoeuvre. Copier

Les usagers du tram qui ont manifesté calmement ont lancé une pétition pour réclamer une liaison directe entre la gare de Nancy et le CHU de Brabois.