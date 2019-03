Manifestation pour le climat en images : 2.100 jeunes dans les rues de Clermont-Ferrand

Les lycéens étaient les plus nombreux, renforcés par des collégiens, des étudiants et même quelques retraités. Ils étaient 2.100 ce matin dans les rues de Clermont-Ferrand lors de la manifestation pour le climat.

Clermont-Ferrand, France

"La planète brûle, nous on sèche", c'était le slogan de cette matinée. Les jeunes venaient de tous les établissements clermontois, y compris d'établissements privés. Certains sont prêts à recommencer tous les vendredi (pas tous), à l'image de Gréta Thunberg, la jeune suédoise qui a initié ce mouvement.

Clélia, collégienne de 12 ans © Radio France - Emmanuel Moreau

A Clermont, c'est Clélia, une collégienne de 12 ans, scolarisée à Jeanne d'Arc à Clermont, qui est la plus jeune militante. Elle a été la plus applaudie lorsqu'elle a pris la parole. D'ailleurs heureusement qu'elle était là pour prendre le micro une minute, parce que sinon, les garçons étaient les seuls dans la sono du défilé. C'est le petit bémol du jour, garçons et filles se battent ensemble en faveur du climat mais il y a, là aussi, encore quelques progrès à faire pour l'égalité des sexes.

Il y avait également une manifestation à Montluçon ce matin ; elle a rassemblé environ 300 jeunes.