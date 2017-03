Manifestation à Saint-Hippolyte (66) contre l'enfouissement d'amiante

Une centaine de personnes ont manifesté ce samedi matin devant la décharge El Fourat environnement à Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales). Les habitants dénoncent le projet d'extension de ce site qui enfouit déjà de l'amiante et qui pourrait accueillir d'autres déchets polluants.

Les habitants des communes de Saint-Hippolyte et Claira ont exprimé leur inquiétude et leur colère ce samedi matin contre la décharge El Fourat environnement. Ce site situé au coeur de la Salanque renferme déjà de l'amiante et les riverains dénoncent aujourd'hui un projet d'agrandissement. En plus de l'amiante la décharge pourrait aussi enfouir d'autres déchets polluants, issus notamment du BTP.

Les manifestants étaient une centaine devant les grilles de l'entreprise. Ils ont reçu le soutien de la maire de Saint-Hippolyte qui avait fait le déplacement, tout comme plusieurs représentants du conseil municipal de Claira.

Les manifestants étaient une centaine devant la décharge © Radio France - Sébastien Berriot

Ce rassemblement était à initiative de l'association Saint-Hippolyte environnement. En plus du projet d'agrandissement de la décharge, l'association estime que l'enfouissement d'amiante n'est pas conforme à une récente circulaire du ministère de l'environnement sur la pollution des nappes d'eau. Beaucoup d'habitants redoutent une pollution des nappes phréatiques qui sont peu profondes dans la Salanque, avec un risque sanitaire. Pour marquer leur inquiétude certains manifestants portaient des masques blancs sur leur bouche et leur nez.

La direction de la décharge n'a pas souhaité samedi répondre aux questions de France Bleu Roussillon se contentant de transmettre des analyses faisant état d'une absence de pollution.

L'association Saint-Hippolyte environnement conteste la poursuite d'activité qui a été autorisée par le préfet en décembre dernier. Elle a fait appel au tribunal administratif qui doit se prononcer au mois de mai.