Marathon de Nantes : il va ramasser 42 déchets en 42 kilomètres

Le Nantais Nicolas Lemmonier s'est lancé comme défi de ramasser 42 déchets pendant le marathon de Nantes, soit un par kilomètres. Il veut inciter les coureurs à faire comme lui pendant leurs entraînements.

Un défi écologique sur le marathon de Nantes ce dimanche matin. Le Nantais Nicolas Lemonnier va ramasser 42 déchets en 42 kilomètres. Cet ostéopathe installé à Mésanger a déjà lancé une communauté sur Internet il y a un an et demi pour inciter les coureurs à ramasser les déchets qu'ils trouvent au bord des chemins, la Run éco team. Avec cette nouvelle idée, il espère toucher encore plus de monde.

On va me voir ramasser les déchets et pouvoir me lancer des défis

Parce qu'il y a un chiffre qui est hallucinant : chaque semaine, ce sont 18 tonnes de déchets qui sont ramassés par les 18.000 coureurs qui suivent le Run éco team sur Facebook. Et il y a encore beaucoup à faire. Alors il a décidé de se montrer sur la course et sur les réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre de coureurs possible. "Avec cet événement sur le marathon, on veut alerter la communauté des runners sur leur capacité à ramasser des déchets. On sera en live sur Facebook avec plus de 500.000 personnes puisque ma course va être filmée de A à Z. On va donc me voir ramasser les déchets et on pourra aussi me lancer des défis comme ramasser encore plus de déchets".

Il veut aussi montrer qu'être écolo, ça n'empêche pas de courir vite. Pour ça, il prend l'exemple de Kevin Martin, premier régional du marathon de Nantes l'an dernier et grand ramasseur de déchets de la communauté Run éco team.

Pour suivre le live sur Facebook, c'est ici.