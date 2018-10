En France, on s'est encore mobilisé pour sauver le climat ce samedi dans de nombreuses villes. Près de 80 marches étaient organisées pour cette deuxième édition.

A Paris, 14 500 ont marché ce samedi pour le climat, selon le compte médias réalisé par la société Occurence. La manifestation a débuté vers 14h de la place de l'Opéra pour prendre la direction de la place de la République. Les manifestants ont défilé derrière la banderole « Il est encore temps ».

A Lille, ils étaient 3 200 dans la rue. A Strasbourg, on a compté environ 2 000 participants. A Bordeaux, 2 500 personnes ont manifesté samedi après-midi.

Ils sont plusieurs centaines de Girondins à marcher pour le climat à Bordeaux #IlEstEncoreTempspic.twitter.com/ookv86wgFv — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) October 13, 2018

Près d'un millier de personnes ont manifesté à Limoges. « On veut montrer aux politiques et aux citoyens pas encore convaincus qu'il est encore temps mais qu'il y a urgence à agir. Les petits gestes c'est bien mais il faut faire plus, plus grand ! », explique Dominique, l'une des organisatrices.

Les Normands se sont aussi mobilisés pour sauver le climat. A Caen, plus d'un milliers de personnes sont descendues dans les rues du centre-ville.

Plus d'un millier de personnes marchent en ce moment dans les rues de #Caen pour le #climatpic.twitter.com/OECozhRQPJ — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) October 13, 2018

« Protégeons notre terre » ou encore « Pas de nature, pas de futur », pouvait-on lire sur les panneaux à Cherbourg où 400 personnes se sont rassemblées.

La Marche citoyenne pour le #Climat rassemble 400 personnes à @CherbourgEnCot aujourd'hui : une première réussie! https://t.co/8fvutjgEQppic.twitter.com/5Q4xE8uDZq — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) October 13, 2018

Dans le cortège à Rouen qui a réuni plusieurs centaines de personnes, on pouvait lire notamment ce slogan : « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge »

« Ça suffit ! Pas les petits pas, les petits pas ! », ont chanté en rythme les manifestants rassemblés samedi après-midi à Clermont-Ferrand

A Saint-Etienne, 400 personnes ont participé à la marche pour le Climat samedi dans la matinée.

Saint-Etienne : environ 400 personnes sont réunies devant la Bourse du Travail pour le départ d'une nouvelle marche pour le climat. pic.twitter.com/ShbWLVHvQP — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) October 13, 2018

A Valence dans la Drôme, le rendez-vous était fixé samedi matin à 11 heures, place Porte Neuve. Entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées.

150 à 200 personnes rassemblées pour le climat à Valencehttps://t.co/IyHXIexbywpic.twitter.com/QPEKi7SyUO — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) October 13, 2018

A Montpellier, des centaines de manifestants ont traversé le centre-ville jusqu'à la mairie où ils ont déposé une pétition demandant la fin des subventions aux énergies fossiles.

En Bretagne, quelques 200 personnes ont marché pour le climat à Saint-Malo. Les slogans sur les pancartes ne manquaient pas d'originalité comme « Les calottes sont cuites » ou « Gaulois non réfractaire aux vrais changements ».

Quelques 200 personnes réunies pour la #MarchePourLeClimat à #SaintMalo « les Calottes sont cuites » ou « Polluer tue » peut-on lire sur les pancartes des rues malouines pic.twitter.com/t8mUq9e9YI — FB Armorique (@bleuarmorique) October 13, 2018

Au Mans, plus de 600 personnes ont relié la place du jet d'eau à la place de la République. « On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat », ont scandé les manifestants qui ont formé une chaîne humaine.

Au début de la semaine, les experts climat de l'ONU ont publié un rapport de 400 pages dans lequel ils appelle à le monde à engager des transformations "rapides" et "sans précédent" afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Si les Etats s'en tiennent à leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, ce sera +3°C à la fin du siècle, avec la menace d'un emballement climatique.