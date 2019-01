Marche pour le climat : les femmes à l'honneur et opération coup de poing en maillot de bain à Toulouse

Toulouse, France

Il ne fallait pas être frileux pour participer à l'happening géant organisé à la prairie des filtres dimanche après-midi à l'occasion de la journée d'action pour le climat.

Une cinquantaine de personnes se sont mises en maillot de bain, entre deux averses, pour alerter sur le réchauffement climatique et imaginer Toulouse plage en 2050. Les participants sont restés cinq longues minutes dans cette tenue malgré le froid. "Ça aère le corps, le cerveau, l'esprit, ça fait du bien, plaisante Bastien, un des participants. Finalement, on n'était pas si nombreux que ça à se mettre à moitié à poil. Mais il y a eu toute la prairie remplie. Donc si ça peut attirer les yeux et les oreilles, c'est le but !"

Marquer les esprits

Pour les organisateurs, cet happening aura permis de faire parler du climat. "Je pense que c'est ce genre d'images qui frappe les esprits et qui montre la détermination que l'on a pour continuer à se battre et dénoncer le dérèglement climatique", explique Stéphanie Merveilleux, responsable du collectif Citoyen pour le climat à Toulouse.

Tous en maillot de bain ! Une petite cinquantaine de personnes s’est déshabillée à la prairie des filtres pour alerter sur les conséquences du réchauffement climatique #Climat#Toulousepic.twitter.com/y8pXXRStl5 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) January 27, 2019

Avant cette opération coup de poing, près de 600 personnes se sont rassemblés pour le climat et ont défilé dans le quartier Saint-Cyprien. Mais c'est une autre marche qui a marqué la journée, celle des femmes gilets jaunes réunis avec les membres du collectif Citoyen pour le climat. La manifestation avait été renommée pour l’occasion "Femmes et citoyennes pour le climat et la justice sociale". Une centaine de personnes ont bravé la pluie pour relier Jean-Jaurès à la prairie des filtres dimanche matin.

Le cortège était essentiellement composé de femmes. "Le réchauffement climatique les concerne d'abord, explique Régine du collectif. Ce sont les femmes qui dans le monde ont besoin d'aller chercher de l'eau, de s’approvisionner, de travailler. Donc, il y a un vrai symbole."

"C'est la même colère qui émerge"

Ce rassemblement avait aussi pour but de réunir des gilets jaunes et des militants écologistes qui avaient pu paraître opposés avec les revendications sur les taxes du carburant. "On lutte pour la justice climatique et ça touche toujours les plus défavorisés ceux qui ont des appartements passoires énergétiques, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ... C'est la même colère qui émerge", tente de corriger Bérengère qui porte à la fois le gilet jaune et qui s'inquiète du dérèglement climatique.

Pour cette nouvelle journée d'action pour le climat, les femmes gilets jaunes se sont associées au collectif Citoyen pour le climat. © Radio France - Théo Caubel

Et pour les quelques hommes présents dans le cortège, l'image était forte. "Ça change un peu. D'ailleurs, ça fait contre poids par rapport à la manifestation des gilets jaunes de ce samedi. Et ce n'est pas plus mal que les femmes s’emparent de la question du climat", se félicite Pierre un autre manifestant.

Et de nouvelles actions en faveur du climat sont déjà prévues. Le collectif Citoyen pour le climat va relayer sur Toulouse l'appel de la jeune activiste écologiste Greta Thunberg pour une grève pour le climat le 15 et 16 mars prochains.