Marche pour le climat : une centaine de personnes manifeste à Belfort

Une centaine de personne a marché pour le climat sous la pluie et le vent à Belfort, ce samedi 27 janvier 2019. Des ateliers se sont également déroulés à la maison de quartier des Forges. Une manière de faire évoluer la traditionnelle marche pour le climat vers une action plus participative.

Belfort, France

Plusieurs marches pour le climat se sont déroulées ce samedi 27 janviers 2019 dans le nord Franche-Comté. À Montbéliard, 160 personnes ont défilé dans la matinée. Ils étaient une centaine à Belfort, sur les berges de l'étang des Forges. Ils ont marché sous la pluie et le vent, mais pas que. À Belfort, des ateliers étaient organisés pour échanger les autour des gestes qui permettent d'économiser de l'énergie.

Aller au delà de la "traditionnelle" marche

Les associations qui organisaient la marche pour le climat, à Belfort, ont voulu cette fois aller au delà de la traditionnelle marche, en organisant plusieurs ateliers au sein de la maison de quartier des Forges. L'idée : permettre un échange d'astuces pour réaliser des économies d'énergie entre les différents participants. Chacun était invité à noter sur un petit papier des petits gestes pour la planète. "On aimerait ensuite organiser des débats à plus large échelle, dans des grandes salles (...) pour arriver à élaborer un manifeste de notre territoire et le proposer aux politiques" explique Ersin Arslan, qui fait partie du collectif Alternatiba.

C'est la quatrième marche pour le climat organisée dans le nord Franche-Comté © Radio France - Manon Klein

Réunir au delà des convaincus

La plupart des participants à la marche en conviennent : ceux qui se mobilisent dans le cadre de cette action sont essentiellement des personnes déjà convaincues. Réunir plus largement reste pour le moment difficile. Surtout dans le contexte social actuel, où les revendications des gilets jaunes prennent souvent le pas sur le reste. Pourtant, le mouvement des gilets jaunes n'est pas incompatible avec celui des marches pour le climat selon Richard, qui fait partie de Pacte Climat.

Plusieurs participants à la marche pour le climat arborent une écharpe verte en signe de ralliement © Radio France - Manon Klein