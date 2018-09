Un défilé avec seulement des citoyens en tête de cortège et des affiches et pancartes fabriquées à la maison pour des slogans portant sur la sauvegarde de la planète

Avignon

C’est Europe Ecologie les Verts Vaucluse qui en a pris l’initiative dans le sillage de la démission de Nicolas Hulot et d’un appel sur Facebook qui avait rapidement rassemblé des dizaines de milliers de volontaires pour un tel évènement dans l'hexagone.

Le défilé parti à 15h de la gare centre a gagné la place du Palais des Papes où se sont déroulées les prises de parole.

A Marseille, 2 500 personnes ont défilé selon les manifestants, 700 d'après la police.

En parallèle de ces marches françaises, des milliers de personnes se sont rassemblées pour la même cause, partout dans le monde, dans le cadre de la journée mondiale d'action pour le climat baptisée "Rise for climate". Une action mondiale en amont du sommet mondial pour l'action climatique prévue mercredi et jeudi prochains à San Francisco.