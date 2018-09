C'est la Jeune Chambre Economique du Nord-Mayenne qui organise cette journée de nettoyage de la planète. Un événement mondial. 157 pays y participent. En France, plus d'un millier de manifestations sont programmées dont celle à Mayenne.

Mayenne, France

"La mission du World CleanUp Day consiste surtout à éveiller l’attention sur la prolifération des déchets sauvages" selon les organisateurs. Mégots, emballages, bouteilles en plastique et bien d'autres détritus que l'on peut trouver dans la nature et sur la voie publique dans les villes seront ramassés et triés.

Cet événement planétaire est parrainé, en France, par le ministère de la Transition Ecologique.

Chez nous, le rendez-vous est fixé à 14h au Grand Nord à Mayenne.

Tous les renseignements sur la page Facebook de la Jeune Chambre Economique du Nord-Mayenne.