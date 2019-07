Fin de la première expérimentation de circulation différenciée à Marseille

Marseille, France

Depuis dimanche, terminée la circulation différenciée dans l'hyper centre de Marseille, la pollution à l'Ozone recule, en conséquence, la préfecture de région a levé l'ensemble des mesures de restrictions notamment les 20 kilomètres/heure de réduction de vitesse sur routes et autoroutes.

La préfecture a tiré le bilan de cette première longue période de restriction à commencer par la circulation différenciée, 160.000 demandes de vignettes crit'air ont été enregistrées depuis le 14 juin.

"1.354 PV pour dépassement de la vitesse minorée en temps de pollution".

Quant aux contrôles de police "pédagogiques" pendant ces deux semaines, ils seront, la prochaine fois, accompagnés d'amendes: (68 euros (automobile) 135 euros (poids lourds) pour défaut de la vignette les jours de pics de pollution.

"La prochaine fois, il faudra changer la nature du contrôle pour être plus coercitif" - Pierre Dartout, préfet de région

Pendant cette période, la police a distribué plus de 5.000 flyers pour prévenir et informer les automobilistes de l'importance du petit macaron. Plus de 1.300 procès verbaux pour dépassement des limitations de vitesses, en temps de forte pollution ont été dressés.