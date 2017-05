Marseille hisse enfin le Pavillon bleu

Le label Pavillon bleu a été décerné ce vendredi à 390 plages et 102 ports en France. Pour la première fois, Marseille reçoit cette distinction pour trois ports de plaisance du Vieux-Port et de la Pointe Rouge. Le port de Cassis et la calanque de Port-Miou sont également récompensés.

Trente-deux ans après la création du label Pavillon bleu, Marseille n'a toujours pas une seule plage récompensée. La ville n'a jamais souhaité être candidate.

Mais trois ports de plaisance de la ville sont enfin lauréats : la Société nautique de Marseille et le CNTL (Cercle nautique et touristique du Lacydon), sur le Vieux-Port, mais aussi le Yachting Club Pointe Rouge.

Un cahier des charges à respecter

Pour pouvoir hisser un drapeau bleu dans un port de plaisance, il faut répondre à plusieurs critères qui concernent la prévention des pollutions et le traitement des déchets. Il faut aussi assurer le traitement des eaux usées des bateaux, des boues de dragage ou des liquides qui pourraient polluer les cales.

Le port départemental de Cassis et la calanque de Port-Miou se voient également décerner un Pavillon bleu. Cassis est également récompensée pour deux de ses plages : Bestouan et Grande Mer.

53 plages lauréates dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, le Pavillon bleu flottera cet été sur 53 plages : à Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc, Marignane, Sausset-les-Pins, Saint-Cyr-sur-Mer, Six-Fours, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Le Pradet, Hyères, la Londe-les Maures, le Lavandou, Rayol Canadet-sur-Mer, La Croix-Valmer et Sainte-Maxime.