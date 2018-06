Ce jeudi sera le jour le plus chaud de la semaine avec 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison.

Et voilà que le thermomètre devient fou, après les températures inhabituellement basses du début du mois, le mercure repart à la hausse au point même de battre des records de chaleur, 38 degrés ce jeudi à Lambesc ou Saint-Martin-de-Crau. Jusqu'à 33 degrés à Marseille (jeudi), 38 à Toulon, ce jeudi est la journée la plus chaude de la semaine.

Un premier jour de l'été qui tient ses promesses, comme à Marignane où on attend 33 à 34 degrés contre 28 degrés habituellement. Dans l’intérieur des terres, on attend 32 à 35 degrés et 30 à 32 degrés près des côtes. Pour le reste de la semaine, le mercure va baisser grâce à un mistral qui va faire son apparition.

On atteint un pic jeudi, ensuite les températures vont revenir à des normales de saison - prévisionniste Météo France.

Pas de canicule à craindre, et ce, à la faveur des températures en baisse la nuit. Mercredi, avec des températures à 32,5 degrés, Aix-en-Provence et Salon-de-Provence ont été les villes les plus chaudes de France.

Sources Météo France