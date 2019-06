Marseille et Toulon sont parmi les 50 ports les plus pollués d'Europe

L'ONG Transport et Environnement a dressé la liste des 50 ports les plus pollués d'Europe. A cause des bateaux de croisière, Marseille est 8ème dans ce classement. Toulon est 49ème. En cause : le carburant de certains bateaux.

Marseille, France

Après une année de recherche, l'ONG Transport et Environnement vient d'établir la liste des ports les plus pollués d'Europe. Ceux de la Méditerranée se retrouvent dans ce triste classement. L'enquête a consisté à analyser le parcours des 203 navires ayant utilisé le système d’identification automatique des navires (AIS) et ayant fait escale sur les côtes des pays européens en 2017. On a pu en déduire leurs émissions de polluants et notamment de SOx, dont le dioxyde de soufre. "C'est à cause du carburant utilisé par ces paquebots, explique Charlotte Lepitre, coordinatrice à France Nature Environnement. Il est très soufré. C'est le déchet des raffineries et il a besoin d'être chauffé très fort pour pouvoir être utilisé. Avec ça, les navires polluent énormément".

Les pays du Nord plus exigeants

Voila pourquoi l’Espagne et l'Italie sont les pays les plus touchés. Leurs ports sont les destinations les plus prisées des grands croisiéristes : Barcelone, Palma de Majorque et Venise en tête en Europe. Marseille, premier port français du classement se retrouve à la huitième place. Dans le nord de l'Europe, les navires doivent utiliser un carburant moins polluant. "En Manche, en mer Baltique et en mer du Nord, les normes sont plus strictes, précise Charlotte Lepitre. Il est intéressant de voir l'impact de la pollution de l'air dans ces ports où les résultats sont meilleurs que dans les ports de Méditerranée."

Quatre fois plus de rejets de Sox à Marseille que toutes les voitures

Selon les auteurs de l'étude de l'ONG, à Barcelone, Marseille et Hambourg, "les navires de croisière accostant dans ces grandes villes ont émis 2 à 5 fois plus de SOx en 2017 que l’ensemble du parc de voitures de tourisme de ces villes au cours de la même année". A Marseille, les 57 bateaux qui ont fait escale dans la cité phocéenne en 2017 ont rejeté 15 tonnes de SOx, soit près de quatre fois plus que tous les véhicules circulant en ville. En 2018, pour la première fois en France, le croisiériste Carnival et le capitaine du paquebot l'Azura ont été condamnés à 100.000 euros d'amende pour pollution de l'air.